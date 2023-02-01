The Athletic: Овечкин стал шестым среди ста величайших игроков в современной истории НХЛ

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин занял шестую строчку в рейтинге величайших игроков в современной истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии издания The Athletic. Всего в список попали 100 человек.

В перечне есть и другие граждане РФ. Так, 26-е место занял Евгений Малкин, а Сергей Фёдоров — 33-е. Павел Буре находится на 36-й позиции, Павел Дацюк расположился на 43-й строчке. В топ-100 также вошли Никита Кучеров (72 место), Андрей Василевский (79-е), Александр Могильный (89-е) и Сергей Зубов (95-е).