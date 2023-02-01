Россия в ООН предупредила о рисках столкновения ядерных держав

Поставки Украине западной боевой техники повышают вероятность столкновения ядерных держав. Об этом российская делегация сообщила на пленарном заседании. Дипломаты указали, что риски создают, в частности, Франция, Америка и Великобритания.

"Своей углубляющейся вовлечённостью в военную конфронтацию на Украине путём поставок вооружений, подготовки наёмников, предоставления разведывательной информации указанные страны создают реальные риски прямого вооружённого столкновения ядерных держав", — отметили они.

Представители делегации РФ добавили, что из-за передачи украинским солдатам вооружений в Донбассе ежедневно гибнут мирные жители. Они также обратили внимание на то, что такая поддержка Киева расходится с высказываниями официальных лиц западных государств о важности дипломатического урегулирования ситуации в Незалежной и ведёт к затягиванию конфликта.