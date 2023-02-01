Россия в ООН предупредила о рисках столкновения ядерных держав
Делегация РФ в ООН: Поставки оружия Киеву повышают риск конфликта ядерных держав
Поставки Украине западной боевой техники повышают вероятность столкновения ядерных держав. Об этом российская делегация сообщила на пленарном заседании. Дипломаты указали, что риски создают, в частности, Франция, Америка и Великобритания.
"Своей углубляющейся вовлечённостью в военную конфронтацию на Украине путём поставок вооружений, подготовки наёмников, предоставления разведывательной информации указанные страны создают реальные риски прямого вооружённого столкновения ядерных держав", — отметили они.
Представители делегации РФ добавили, что из-за передачи украинским солдатам вооружений в Донбассе ежедневно гибнут мирные жители. Они также обратили внимание на то, что такая поддержка Киева расходится с высказываниями официальных лиц западных государств о важности дипломатического урегулирования ситуации в Незалежной и ведёт к затягиванию конфликта.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что, если бы США захотели, они бы за сутки усадили Украину за стол переговоров. Она подчеркнула, что позиция РФ остаётся чёткой и внятной.
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