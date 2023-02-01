Лавров назвал страну, которая лидирует среди претендентов на вступление в БРИКС

Алжир входит в число лидеров среди стран, желающих стать членами БРИКС, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Об этом телеканалу RT Arabic заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Текст интервью опубликован на сайте российского МИД.

Министр отметил, что запросы на вступление в организацию поступили уже от нескольких стран. При этом число таких обращений уже оказалось больше изначального количества членов БРИКС, то есть больше пяти. На прошлой встрече "пятёрки", по словам Лаврова, стороны договорились о необходимости создания общих подходов к подобным запросам.

"В качестве первого шага согласуем критерии, параметры и условия приёма новых членов в наше объединение. Алжир по всем своим качествам входит в лидеры претендентов", — добавил глава МИД РФ.