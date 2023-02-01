La Repubblica: В Италии найдено тело 23-летней украинки, которую мог убить экс-сожитель

В Италии карабинеры вместе с кинологами и добровольцами обнаружили в сельской местности тело 23-летней гражданки Украины Яны Малайко. Об этом сообщает газета La Repubblica. По данным СМИ, девушка пропала 19 января, а в её убийстве подозревают бывшего сожителя.

Украинка проживала в провинции Мантуя в северной области Ломбардия. В начале января этого года она рассталась с 34-летним мужчиной, с которым познакомилась три года назад, — гражданином Молдавии Дмитрием Стратаном. Пара распалась из-за ссор и нежелания возможного убийцы найти работу. Il Giorno уточняет, что мужчина не мог смириться с разрывом и в итоге перешёл к угрозам.

Спустя пару дней после пропажи Малайко молдаванина арестовали по обвинению в преднамеренном убийстве и сокрытии тела. При этом от дачи показаний он отказался.