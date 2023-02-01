В доме Байдена в Рехобот-Бич не нашли секретных документов
Осмотр частного дома президента США Джо Байдена в городе Рехобот-Бич (штат Делавэр) не принёс серьёзных результатов — представители американского Минюста не обнаружили там секретных документов. Об этом сообщил адвокат американского лидера Боб Бауэр.
"Запланированный Министерством юстиции [США] осмотр резиденции президента в Рехобот-Бич <...> завершён. <...> Документы с пометкой "секретно" обнаружены не были", — приводит его слова журналист телекомпании CNN Фил Мэттингли в Twitter.
Ранее Лайф писал, что ФБР снова нагрянуло с обысками к Байдену. При этом агенты не предъявили ордера. О том, что у Байдена были найдены секретные документы времён его вице-президентства, стало известно в январе. Причём сам он якобы удивился, узнав об этой находке. Затем в доме президента США была обнаружена новая партия документов. В Белом доме заявили, что бумаги оказались в неположенном месте "по ошибке", а спустя примерно неделю стало известно, что Минюст США нашёл ещё шесть секретных документов при обыске в доме Байдена.
ТАСС / Al Drago