В доме Байдена в Рехобот-Бич не нашли секретных документов

Осмотр частного дома президента США Джо Байдена в городе Рехобот-Бич (штат Делавэр) не принёс серьёзных результатов — представители американского Минюста не обнаружили там секретных документов. Об этом сообщил адвокат американского лидера Боб Бауэр.