Американская ФРС повысила ставку на 0,25%

Федеральная резервная система США, выступающая в роли центробанка, повысила ставку на 0,25%. Теперь она составляет 4,50–4,75%. Об этом говорится в сообщении регулятора.

"Комитет (по операциям на открытом рынке. — Прим. ред.) стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей комитет принял решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 4,50–4,75%", — отметили там.

В прошлом году ФРС семь раз поднимала ставку, в декабре — на 0,5% до 4,25–4,5% годовых . Этот уровень стал самым высоким с 2007 года.