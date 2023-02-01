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1 февраля, 19:08

Американская ФРС повысила ставку на 0,25%

Федеральная резервная система США, выступающая в роли центробанка, повысила ставку на 0,25%. Теперь она составляет 4,504,75%. Об этом говорится в сообщении регулятора.

"Комитет (по операциям на открытом рынке. — Прим. ред.) стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей комитет принял решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 4,504,75%", — отметили там.

В прошлом году ФРС семь раз поднимала ставку, в декабре — на 0,5% до 4,254,5% годовых . Этот уровень стал самым высоким с 2007 года.

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Ранее газета Wall Street Journal писала, что в США сокращаются темпы инфляции, однако американские экономисты полагают, что увеличение процентных ставок приведёт к спаду экономики страны в 2023 году.

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Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Андрей Григорьев

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