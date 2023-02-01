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1 февраля, 19:36

Эрдоган уточнил позицию Турции по вступлению Швеции в НАТО

Эрдоган: Турция не смотрит положительно на вступление Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна сейчас не смотрит положительно на идею о вступлении Швеции в НАТО. Об этом он сказал в интервью телеканалу TRT.

"Еще раз заявляю: на данный момент мы не смотрим положительно на заявку Швеции", пояснил он позицию Анкары.

Это стало дополнением к его недавним словам о том, что власти Турции смотрят положительно только на перспективу членства Финляндии в НАТО, отношение же к заявке Швеции иное.

Эрдоган посоветовал Швеции не тратить время на попытки вступить в НАТО

Эрдоган посоветовал Швеции не тратить время на попытки вступить в НАТО

Как рассказывал Лайф, после акции с сожжением Корана в Стокгольме Эрдоган заявил, что Швеция может больше не ждать поддержки Турции по вопросу вступления в НАТО. В связи с этим теперь его страна планирует рассмотреть раздельно заявки Стокгольма и Хельсинки.

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kremlin.ru

Андрей Григорьев

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