Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 февраля 2023, 22:36

Эрдоган уточнил позицию Турции по вступлению Швеции в НАТО

Эрдоган: Турция не смотрит положительно на вступление Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна сейчас не смотрит положительно на идею о вступлении Швеции в НАТО. Об этом он сказал в интервью телеканалу TRT.

"Ещё раз заявляю: на данный момент мы не смотрим положительно на заявку Швеции", пояснил он позицию Анкары.

Это стало дополнением к его недавним словам о том, что власти Турции смотрят положительно только на перспективу членства Финляндии в НАТО, отношение же к заявке Швеции иное.

Эрдоган посоветовал Швеции не тратить время на попытки вступить в НАТО
Эрдоган посоветовал Швеции не тратить время на попытки вступить в НАТО

Как рассказывал Лайф, после акции с сожжением Корана в Стокгольме Эрдоган заявил, что Швеция может больше не ждать поддержки Турции по вопросу вступления в НАТО. В связи с этим теперь его страна планирует рассмотреть раздельно заявки Стокгольма и Хельсинки.

BannerImage

kremlin.ru

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Реджеп Тайип Эрдоган
  • Турция
  • Швеция
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar