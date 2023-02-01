Эрдоган уточнил позицию Турции по вступлению Швеции в НАТО
Эрдоган: Турция не смотрит положительно на вступление Швеции в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна сейчас не смотрит положительно на идею о вступлении Швеции в НАТО. Об этом он сказал в интервью телеканалу TRT.
"Ещё раз заявляю: на данный момент мы не смотрим положительно на заявку Швеции", — пояснил он позицию Анкары.
Это стало дополнением к его недавним словам о том, что власти Турции смотрят положительно только на перспективу членства Финляндии в НАТО, отношение же к заявке Швеции иное.
Как рассказывал Лайф, после акции с сожжением Корана в Стокгольме Эрдоган заявил, что Швеция может больше не ждать поддержки Турции по вопросу вступления в НАТО. В связи с этим теперь его страна планирует рассмотреть раздельно заявки Стокгольма и Хельсинки.
kremlin.ru