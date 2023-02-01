Эрдоган уточнил позицию Турции по вступлению Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна сейчас не смотрит положительно на идею о вступлении Швеции в НАТО. Об этом он сказал в интервью телеканалу TRT.

"Ещё раз заявляю: на данный момент мы не смотрим положительно на заявку Швеции", — пояснил он позицию Анкары.