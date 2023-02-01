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1 февраля, 19:52

Эрдоган назвал поставку танков на Украину рискованной

Отправка танков на Украину не способствует разрешению конфликта и является рискованной. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Не могу сказать, что отправка танков является одним из элементов разрешения конфликта. Это рискованное дело, оно выгодно оружейным баронам", — заявил Эрдоган в интервью телеканалу TRT.

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Ранее Лайф писал, что Кулеба заявил, что Украине передадут до 140 западных танков в рамках первой волны помощи. По его словам, сейчас танковая коалиция состоит из 12 участников.

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ТАСС / Christoph Soeder

Арина Родионова

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