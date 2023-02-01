Эрдоган назвал поставку танков на Украину рискованной

Отправка танков на Украину не способствует разрешению конфликта и является рискованной. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Не могу сказать, что отправка танков является одним из элементов разрешения конфликта. Это рискованное дело, оно выгодно оружейным баронам", — заявил Эрдоган в интервью телеканалу TRT.