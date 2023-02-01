Поговорка "цирк уехал, а клоуны остались" в контексте массовых обысков и перестановок во властных кругах Украины зазвучала по-новому. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Комитета по обороне, депутат ГД РФ Алексей Журавлёв в беседе с Лайфом. По его словам, "клоун Зеленский кошмарит окружающий цирк", чтобы остаться одному на сцене, чтобы "править" по собственному усмотрению.

"Это, конечно, выглядит, как борьба жабы с гадюкой, и вообще-то должна нас, как противников киевского режима, только радовать — потому что межвидовая грызня оставляет меньше и жаб, и гадюк, что, безусловно, упрощает задачи для нашей армии", — сказал Журавлёв Лайфу.

Он также назвал происходящее "дешёвыми украинскими развлечениями" и отметил, что их "споры, кто из них начальник, а кто дурак" теряют всякий смысл, если знать, что ответственность понесёт каждый из них. Это, по его мнению, произойдёт, когда украинская элита предстанет перед трибуналом.

"Это мы после победы будем решать, кого из них арестовывать, кого сажать, а кого, может быть, и приговорить к высшей мере наказания", — добавил Журавлёв.

Ранее Лайф писал, что Захарова призвала провести обыски по делу "о крушении Украины" у всей элиты страны. Так она прокомментировала визит следователей к Авакову по делу о крушении вертолёта с руководством Министерства внутренних дел в Броварах..