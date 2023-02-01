Антонов назвал цель США в украинском конфликте

Цель Соединённых Штатов в конфликте на Украине — нанести России стратегическое поражение и измотать её. Вашингтон этого не скрывает. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире Первого канала.

"В политических кругах Вашингтона не скрывают цели своей войны на украинской территории, я не оговорился, — нанести России стратегическое поражение, измотать и истощить нашу страну", — сказал Антонов.

Он добавил, что американцы настраивают российских партнёров и союзников против Москвы. Они хотят рассорить РФ с бывшими советскими республиками, и это выражается в шантаже Вашингтона санкциями. Посол указал на то, что Америка настаивает, чтобы постсоветское пространство полностью прекратило какие-либо связи и сотрудничество с Москвой. Дипломат рассказал, что "русофобы договорились до того, что надо вырезать название "Россия" с политической карты мира".

"Данные тезисы — не пропагандистские лозунги и не фигура речи. Это действительно реальная ситуация в наших взаимоотношениях. Российско-американские отношения находятся в плачевном состоянии. Американцы, по сути дела, разрушили всё то, что мы вместе создавали за последние годы. Степень русофобии и недоверия зашкаливает", — резюмировал Антонов.