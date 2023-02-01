Анджелина Джоли посетила кладбище в Ираке
Анджелина Джоли и нобелевский лауреат Надя Мурад посетили деревню езидов в Ираке
Анджелина Джоли и Надя Мурад в Ираке. Фото © Rudaw
Звезда Голливуда Анджелина Джоли и лауреат Нобелевской премии мира 2018 года правозащитница Надя Мурад посетили деревню Кочо в районе Синджар (провинция Найнава), находящуюся на северо-западе Ирака. Там в 2014 году боевики группировки ИГИЛ* устроили геноцид в отношении езидского населения, сообщает портал Rudaw.
По данным издания, Джоли и Мурад навестили жителей деревни и съездили на местное кладбище, где захоронены убитые езиды. Нобелевский лауреат имеет прямое отношение к деревне Кочо — она там родилась. Когда террористы напали на деревню, они убили мать Нади, а также пятерых её братьев. Девочку и её сестёр вывезли в город Мосул и обратили в сексуальное рабство. Наде пришлось бежать, скрывшись в одном из лагерей беженцев в Киркуке. После этого она с другими беженцами приехала в Германию, где живёт и сейчас, став в 2016 году послом доброй воли Управления ООН по наркотикам и преступности.
Напомним, что в 2014 году террористы казнили в Ираке более 500 езидов. Все жертвы были похоронены в братской могиле, при этом многие — заживо.
* Организация признана террористической и запрещена в России Верховным судом РФ.