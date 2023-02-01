Анджелина Джоли посетила кладбище в Ираке

По данным издания, Джоли и Мурад навестили жителей деревни и съездили на местное кладбище, где захоронены убитые езиды. Нобелевский лауреат имеет прямое отношение к деревне Кочо — она там родилась. Когда террористы напали на деревню, они убили мать Нади, а также пятерых её братьев. Девочку и её сестёр вывезли в город Мосул и обратили в сексуальное рабство. Наде пришлось бежать, скрывшись в одном из лагерей беженцев в Киркуке. После этого она с другими беженцами приехала в Германию, где живёт и сейчас, став в 2016 году послом доброй воли Управления ООН по наркотикам и преступности.