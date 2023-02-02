Камера на 200 мегапикселей: Samsung представил новую линейку смартфонов
Samsung представил новую линейку смартфонов и ноутбуков Galaxy S23
Twitter / @playdtf
Компания Samsung представила новую линейку смартфонов Galaxy S23 на презентации Galaxy Unpacked. Также аудитории были показаны ноутбуки Galaxy Book 3.
Младшая модель линейки смартфонов имеет размер дисплея 6,1 дюйма с разрешением 1080 пикселей. У S23+ будет дисплей в 6,6 дюйма и почти аналогичные характеристики. Старшая модель — S23 Ultra — получит экран 6,8 дюйма с разрешением в 1440 пикселей. Главное нововведение этой линейки — 200-мегапиксельный сенсор у модели S23 Ultra.
Также представлены ноутбуки Galaxy Book 3, Book 3 Pro 360 и Book 3 Ultra, основная особенность которых, — умение трансформироваться в планшет и наличие сенсорного экрана.
Ранее сообщалось, что по итогам прошлого года смартфоны от Apple и Samsung потеряли лидерство в доле продаж устройств на рынке РФ, их "обогнали" китайские бренды.