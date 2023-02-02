Камера на 200 мегапикселей: Samsung представил новую линейку смартфонов

Компания Samsung представила новую линейку смартфонов Galaxy S23 на презентации Galaxy Unpacked. Также аудитории были показаны ноутбуки Galaxy Book 3.

Младшая модель линейки смартфонов имеет размер дисплея 6,1 дюйма с разрешением 1080 пикселей. У S23+ будет дисплей в 6,6 дюйма и почти аналогичные характеристики. Старшая модель — S23 Ultra — получит экран 6,8 дюйма с разрешением в 1440 пикселей. Главное нововведение этой линейки — 200-мегапиксельный сенсор у модели S23 Ultra.

Также представлены ноутбуки Galaxy Book 3, Book 3 Pro 360 и Book 3 Ultra, основная особенность которых, — умение трансформироваться в планшет и наличие сенсорного экрана.