"Прикольно": Выпускник рассказал, как написал диплом при помощи нейросети

Выпускник РГГУ Александр Жадан, который задействовал ставшую популярной в последнее время нейросеть ChatGPT для написания диплома, заявил, что она помогла только технических. Он отметил, что это "то же самое, что взять источник из YouTube или Google или из любой литературы, просто намного быстрее". Автор работы заверил, что и сам мог бы написать, так как полностью понимает материал, однако это было бы гораздо дольше.

"Диплом полностью сделан мной. То, что я использовал ChatGPT, что я использовал другие источники, — это факт того, где я брал информацию. Ту же самую информацию я мог бы взять из разных источников, но я воспользовался ChatGPT", — заявил Жадан в интервью РБК.

Диплом оценили на "удовлетворительно". Выпускник списывает это на то, что работа была про европейскую компанию. Оценку в целом Жадан счёл хорошей. Он говорит, что "это прикольно" — быть первопроходцем в применении нейросети для написания дипломной работы в России.