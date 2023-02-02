Домогательства, растраты и не только: Шон Пенн оказался в центре скандала

Некоммерческая организация звезды Голливуда Шона Пенна CORE Response работает плохо, да ещё и её сотрудники были не раз замечены в сексуальных домогательствах, что вызвало ряд судебных разбирательств. Об этом пишет американский деловой журнал Bloomberg Businessweek.

По словам сотрудников организации, руководители CORE неэффективно управляют финансами и совершенно не прислушиваются к жалобам подчинённых. Это касается и прямых заявлений персонала о том, что начальство использует средства НКО для оплаты авиабилетов, роскошных ужинов и номеров в отелях. Об этом говорил и уволившийся с поста директора по технологиям в сентябре 2022 года Сэм Хилсман. По его словам, он напрямую высказывал руководству опасения по поводу финансовых вопросов. В свою очередь Энн Ли, отвечавшая за ежедневную операционную деятельность НКО, также утверждала, что средства НКО могут быть использованы для финансирования других проектов.

По данным Bloomberg, CORE нередко оставляла грузы помощи невостребованными или вовсе возвращала жертвователям, так как ими некому было заняться. К тому же часть информации не заносилась в налоговые декларации.

"Сотрудники также говорят, что без ответа в CORE оставались обвинения в сексуальных домогательствах и оскорблениях действиями в виде шлепков и ударов, и многие, кто рассказал об этом, столкнулись с ответными мерами. Некоторые из них подали судебные иски. С сентября адвокаты CORE неоднократно откладывали дату судебного разбирательства с Национальным советом по трудовым отношениям из-за электронного письма Пенна, в котором были угрозы сотрудникам, публично критиковавшим условия труда", — сказано в публикации.

В частности, речь идёт о случае Сарены Серрано, которая в 2020 году работала в CORE как волонтёр (тогда ей было 23 года). Позже она получила оплачиваемую работу в центре тестирования на COVID-19, который развернулся на стадионе бейсбольной команды "Доджерс" в Лос-Анджелесе. По её словам, дежурившие в центре пожарные постоянно домогались до неё и других её женщин-коллег, называя их "CORE-проститутками". Девушка утверждает, что плакала каждый день, а когда пожаловалась об этом начальству, встретила непонимание, а затем и вовсе была уволена. Иск девушки по этому делу рассматривается до сих пор.