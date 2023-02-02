США призвали пустить их инспекторов на российские военные объекты
Госдеп США предложил вернуть практику инспекций российских объектов в рамках ДСНВ
США выступают за возобновление инспекций с участием американских специалистов на территории России в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях. В обмен Штаты позволят РФ проводить подобные проверки на своей территории. С таким заявлением выступил на брифинге заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель.
"Всё, что необходимо сделать России, — это позволить возобновить инспекции на её территории в рамках договора об СНВ — так, как это происходило на протяжении многих лет. Это означает созыв совместной консультационной комиссии. Ничто не препятствует тому, чтобы российские специалисты посетили США и провели инспекцию", — отметил Патель.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия многие годы честно соблюдает ДСНВ, чего не скажешь об Америке. Напомним, в начале августа Москва временно вывела свои объекты из-под инспекций по ДСНВ из-за действий Штатов, которые фактически лишают Россию права на инспекции в США.
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