США призвали пустить их инспекторов на российские военные объекты

США выступают за возобновление инспекций с участием американских специалистов на территории России в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях. В обмен Штаты позволят РФ проводить подобные проверки на своей территории. С таким заявлением выступил на брифинге заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель.

"Всё, что необходимо сделать России, — это позволить возобновить инспекции на её территории в рамках договора об СНВ — так, как это происходило на протяжении многих лет. Это означает созыв совместной консультационной комиссии. Ничто не препятствует тому, чтобы российские специалисты посетили США и провели инспекцию", — отметил Патель.