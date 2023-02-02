"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 февраля, 22:23

США призвали пустить их инспекторов на российские военные объекты

Госдеп США предложил вернуть практику инспекций российских объектов в рамках ДСНВ

США выступают за возобновление инспекций с участием американских специалистов на территории России в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях. В обмен Штаты позволят РФ проводить подобные проверки на своей территории. С таким заявлением выступил на брифинге заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель.

"Всё, что необходимо сделать России, — это позволить возобновить инспекции на её территории в рамках договора об СНВ — так, как это происходило на протяжении многих лет. Это означает созыв совместной консультационной комиссии. Ничто не препятствует тому, чтобы российские специалисты посетили США и провели инспекцию", — отметил Патель.

В США назвали приоритет для Байдена в работе с Россией

В США назвали приоритет для Байдена в работе с Россией

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия многие годы честно соблюдает ДСНВ, чего не скажешь об Америке. Напомним, в начале августа Москва временно вывела свои объекты из-под инспекций по ДСНВ из-за действий Штатов, которые фактически лишают Россию права на инспекции в США.

Обложка ©

Flickr / Whitehouse

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров