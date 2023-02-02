Экс-глава Пентагона честно признался, что думает о шансах вступления Украины в НАТО

Шансы предоставления Западом гарантий безопасности Киеву в виде членства в НАТО крайне низки. Так считает бывший министр обороны США Роберт Гейтс (2006–2011 годы). Он напомнил свой скептический настрой насчёт этого ещё в 2008 году, когда возник вопрос о вхождении в альянс Украины и Грузии. Как уточнил экс-шеф Пентагона, сомневался он, что это сработает, потому что "немцы и французы были так против". Гейтс высказал мнение, что и сейчас в Европе сохраняется по этому вопросу значительная оппозиция.

"Подозреваю, что она будет и в Сенате [Конгресса] США, потому что люди должны помнить, что НАТО — это военный союз. Вопрос в том, готовы ли правительства и население этих стран [альянса] отправлять своих собственных сыновей и дочерей воевать на Украину и ради Украины. Я полагаю, что ответом, особенно в Европе, вероятно, будет "нет", — сказал Гейтс в интервью газете The Washington Post.

Однако предоставление Украине долгосрочных гарантий безопасности на двусторонней и многосторонней основе вне НАТО Гейтс счёл обоснованным. Он пояснил, что такие соглашения не обязывают страны к "безусловной" отправке сил США на Украину. Но при том обеспечивают наличие у Киева современных вооружений и сил на уровне, достаточном для сдерживания России.

"Когда этот конфликт закончится, как бы он ни закончился, у нас должны быть договорённости с Украиной, которые сделали бы её достаточно сильной, чтобы удержать РФ. <...> Я думаю, что шансы на то, что это произойдёт в рамках членства [Украины] в НАТО, очень низкие", — подытожил экс-шеф Пентагона.