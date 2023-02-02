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1 февраля, 23:46

На Украине рассказали, насколько сильно она зависит от денег Запада

Минфин Украины: Стране ежемесячно требуется $3 млрд из внешних источников

Ежемесячные потребности Украины в поступлении денег извне составляют около $3 млрд. Об этом сообщило украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на замминистра финансов Ольгу Зыкову. Стране требуется финансовая помощь из-за рубежа на постоянной основе, отметила она.

"В текущем году потребность в международном финансировании остаётся ощутимой и составляет около $3 млрд ежемесячно", — цитирует издание Зыкову.

Она отметила, что эти потребности актуальны, несмотря на "меры по снижению дефицита бюджета". Правительство, по её словам, получило заверения США и ЕС в отправке $30 млрд в текущем году, но в этом случае будет не хватать ещё $10 млрд. Эти деньги Украина намерена получить "от других стран и международных финансовых организаций, в частности МВФ".

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Как писал ранее Лайф, депутат Пидласа заявила, что Киев потребует от Запада десять миллиардов долларов для покрытия дефицита бюджета. По её словам, кабмин договорился о предоставлении 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи от Евросоюза и десяти миллиардов — от Америки.

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Агентство "Москва"

Арина Родионова

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