На Украине рассказали, насколько сильно она зависит от денег Запада

Ежемесячные потребности Украины в поступлении денег извне составляют около $3 млрд. Об этом сообщило украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на замминистра финансов Ольгу Зыкову. Стране требуется финансовая помощь из-за рубежа на постоянной основе, отметила она.

"В текущем году потребность в международном финансировании остаётся ощутимой и составляет около $3 млрд ежемесячно", — цитирует издание Зыкову.

Она отметила, что эти потребности актуальны, несмотря на "меры по снижению дефицита бюджета". Правительство, по её словам, получило заверения США и ЕС в отправке $30 млрд в текущем году, но в этом случае будет не хватать ещё $10 млрд. Эти деньги Украина намерена получить "от других стран и международных финансовых организаций, в частности МВФ".