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2 февраля, 00:09

Держали в Сарае: Саратовские рабовладельцы получили сроки за эксплуатацию девушки

В Саратове два брата-рабовладельца получили по девять лет колонии

Суд в Саратове вынес приговор двум братьям по делу об использовании рабского труда девушки. Ей после трёх лет пребывания в неволе удалось сбежать от них и обратиться в полицию. Мужчин приговорили к девяти годам колонии каждого. Об этом сообщило региональное управление СК РФ. Собранных доказательств хватило для признания 35 и 37-летнего родственников виновными по статьями "Использование рабского труда" и "Покушение на похищение человека".

"Следствием и судом установлено, в 2016 году 35 и 37-летний братья нашли и привлекли к труду незнакомую им 25-летнюю девушку. Они содержали её в неблагоустроенном сарае на территории дома в селе Клещёвка Саратовского района и предоставляли минимальный перечень продуктов", — сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщает СУ СК, злоумышленники держали девушку под строжайшим контролем и всячески, в том числе, применяя насилие и угрозы, пресекали все попытки бегства. Она находилась там вплоть до 2019 года. В результате у неё нашлись доброжелатели, они и помогли ей убежать. Была погоня, братья хотели догнать её и вернуть, но жертве удалось добраться до правоохранительных органов.

"Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 2 года", — сообщает ведомство.

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Ранее Лайф писал, что Эндрю Тейта, скандального бизнес-коуча заподозрили в похищении девушек. Арестовали его вместе с братом Тристаном в Румынии.

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СУ СКР по Саратовской области

Арина Родионова

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