"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 февраля, 00:17

Россиянам объяснили, какая скорость похудения опасна для здоровья

Диетолог Казачкова: При похудении можно сбрасывать не более килограмма в неделю

При похудении необходимо строго следить за скоростью снижения веса. Еженедельно нужно терять не более килограмма, заявила эндокринолог, диетолог Екатерина Казачкова.

"Есть норма физиологичного снижения веса. Она составляет один килограмм в неделю и менее. Если за семь дней вы теряете больше одного килограмма, то это будет стресс для организма", — пояснила радио Sputnik Казачкова.

По её словам, резкое снижение массы тела может привести к развитию опасных заболеваний, включая нарушения в работе свёртывающей системы крови, а это в свою очередь может привести к тромбообразованию. Скидывать за два месяца 50-60 килограммов на яблоках и минеральной воде не физиологично, подчеркнула Казачкова.

Диетолог раскрыла, как не загубить здоровье, пытаясь побыстрее избавиться от лишнего веса

Диетолог раскрыла, как не загубить здоровье, пытаясь побыстрее избавиться от лишнего веса

Ранее другой врач назвала три условия правильного похудения. По её словам, в этом деле, как ни странно, не обойтись без жирной пищи.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров