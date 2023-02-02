Россиянам объяснили, какая скорость похудения опасна для здоровья

При похудении необходимо строго следить за скоростью снижения веса. Еженедельно нужно терять не более килограмма, заявила эндокринолог, диетолог Екатерина Казачкова.

"Есть норма физиологичного снижения веса. Она составляет один килограмм в неделю и менее. Если за семь дней вы теряете больше одного килограмма, то это будет стресс для организма", — пояснила радио Sputnik Казачкова.

По её словам, резкое снижение массы тела может привести к развитию опасных заболеваний, включая нарушения в работе свёртывающей системы крови, а это в свою очередь может привести к тромбообразованию. Скидывать за два месяца 50-60 килограммов на яблоках и минеральной воде не физиологично, подчеркнула Казачкова.