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2 февраля, 00:51

Нейросеть помогла студенту обнаружить восемь "инопланетных" сигналов

Nature Astronomy: Нейросеть выявила восемь потенциально инопланетных радиосигналов

Нейросеть выявила восемь радиосигналов, которые могли послать инопланетяне. Это произошло благодаря студенту физико-математического факультета Университета Торонто Питеру Ма, который применил современные технологии к обработке данных, аккумулированных Институтом поиска внеземного разума (SETI).

Результатами Ма поделился в статье, которая была опубликована в журнале Nature Astronomy. Ма обучил алгоритм на данных наблюдения 820 звёзд, которые были собраны в 2016-м, после чего нейросеть определила восемь сигналов, которые прошлые алгоритмы не смогли выявить.

Как пояснили в SETI, сигналы, которые вызваны природными явлениями, проявляют тенденцию к широкополосности. А вот обнаруженные алгоритмом — узкополосные. Не исключено, что они вызваны не наземными помехами, а могут исходить от высокоразвитых внеземных видов.

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Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

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