Фанатам Гарри Поттера приготовиться: Опубликован первый трейлер игры про Хогвартс
Студия Avalanche показала первый трейлер игры Hogwarts Legacy
Кадр из трейлера новой игры о Хогвартсе Hogwarts Legacy. Обложка © YouTube / Hogwarts Legacy
Разработчики игры про школу юных чародеев Хогвартс Hogwarts Legacy опубликовали трейлер накануне выхода проекта. Над роликом работала студия Avalanche.
В небольшом видео на YouTube фанаты могут увидеть всё то, что их ожидает в игре, включая битвы с разнообразными магическими существами, крутые виражи на метле, прохождение уроков от волшебников-учителей, путешествие по деревне Хогсмид, которая находится рядом со школой.
Игрокам предстоит погрузиться в быт персонажа, ставшего новым учеником пятого года в Хогвартсе образца 19 века. Игра должна появиться на PlayStaton 5, Xbox Series и ПК уже 10 февраля. А в апреле поиграть в неё можно будет и на консолях предыдущего поколения PlayStation 4 и Xbox One. Летом же игра выйдет на Nintendo Switch.
Ранее писательница Джоан Роулинг посоветовала хейтерам, призывающим бойкотировать игру Hogwarts Legacy по мотивам "Гарри Поттера", сжечь в том числе книги и кинокартины об этом персонаже.