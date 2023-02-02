Фанатам Гарри Поттера приготовиться: Опубликован первый трейлер игры про Хогвартс

Разработчики игры про школу юных чародеев Хогвартс Hogwarts Legacy опубликовали трейлер накануне выхода проекта. Над роликом работала студия Avalanche.

В небольшом видео на YouTube фанаты могут увидеть всё то, что их ожидает в игре, включая битвы с разнообразными магическими существами, крутые виражи на метле, прохождение уроков от волшебников-учителей, путешествие по деревне Хогсмид, которая находится рядом со школой.

Игрокам предстоит погрузиться в быт персонажа, ставшего новым учеником пятого года в Хогвартсе образца 19 века. Игра должна появиться на PlayStaton 5, Xbox Series и ПК уже 10 февраля. А в апреле поиграть в неё можно будет и на консолях предыдущего поколения PlayStation 4 и Xbox One. Летом же игра выйдет на Nintendo Switch.