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2 февраля, 01:31

Фанатам Гарри Поттера приготовиться: Опубликован первый трейлер игры про Хогвартс

Студия Avalanche показала первый трейлер игры Hogwarts Legacy

<p>Кадр из трейлера новой игры о Хогвартсе Hogwarts Legacy. Обложка © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=BtyBjOW8sGY" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Hogwarts Legacy</a></p>

Кадр из трейлера новой игры о Хогвартсе Hogwarts Legacy. Обложка © YouTube / Hogwarts Legacy

Разработчики игры про школу юных чародеев Хогвартс Hogwarts Legacy опубликовали трейлер накануне выхода проекта. Над роликом работала студия Avalanche.

В небольшом видео на YouTube фанаты могут увидеть всё то, что их ожидает в игре, включая битвы с разнообразными магическими существами, крутые виражи на метле, прохождение уроков от волшебников-учителей, путешествие по деревне Хогсмид, которая находится рядом со школой.

Игрокам предстоит погрузиться в быт персонажа, ставшего новым учеником пятого года в Хогвартсе образца 19 века. Игра должна появиться на PlayStaton 5, Xbox Series и ПК уже 10 февраля. А в апреле поиграть в неё можно будет и на консолях предыдущего поколения PlayStation 4 и Xbox One. Летом же игра выйдет на Nintendo Switch.

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Анатолий Симоненко

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