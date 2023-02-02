США предупредили Киев, что потребуют отчёт о полученном оружии

Американские чиновники предупредили власти Украины, что потребуют отчёт за всё отправленное из Соединённых Штатов. Об этом пишет газета Washington Post.

Издание узнало, что целый ряд высокопоставленных представителей Пентагона, Госдепа и агентства по международному развитию (USAID) на прошлой неделе побывали на Украине. Там они выступили "со своеобразным" предупреждением относительно отправленной Киеву помощи.

"Руководители аппаратов генеральных инспекторов всех трёх ведомств выступили с посланием, которое можно перевести следующим образом: будьте готовы отчитаться за всё, что мы вам даём. И продолжайте бороться с коррупцией", — говорится в публикации газеты.

Издание обращает внимание на то, что на такой шаг власти США пошли на фоне снижения поддержки американцами проукраинской политики.