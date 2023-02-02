Соратник Ельцина объяснил, почему тот считал Украину "дестабилизирующим фактором"

Первый президент России Борис Ельцин вёл с США переговоры об Украине из-за её нежелания отказываться от ядерного оружия. Об этом рассказал экс-член Совета безопасности РФ Сергей Филатов.

"Разногласия были всегда, потому что в разногласиях участвовала атомная бомба. Украина не хотела её отдавать ни в коем случае России, и в разговоре министр обороны [Украины] Морозов сказал, что это оружие им нужно, они ещё будут им пользоваться. Поэтому весь разговор и весь спор был вокруг этой атомной бомбы, нужно было заключать различные договора, но исключать эту тему невозможно было, именно поэтому Ельцин поехал в Америку", — приводит РИА "Новости" слова Филатова.

По его словам, он был участником встречи, на которой Ельцин обсуждал с Морозовым передачу Украиной ядерного оружия России. Довод у президента РФ был простой: через несколько лет у Киева иссякли бы запасы, необходимые для обслуживания советских установок.

"Вот после этого начались переговоры с американцами, потому что надо было иметь какую-то влиятельную страну, которая помогла бы нам надавить на украинское руководство, чтобы они согласились ракеты вернуть в Россию", — пояснил Филатов.