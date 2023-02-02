“Королева небес”: Последний Boeing-747 символически попрощался в небе

Последний выпущенный авиалайнер Boeing-747, покинув завод, начертил на радарах корону в знак подтверждения закреплённого за ним в обществе прозвища "Королева небес". Об этом сообщает Airlineratings.

Символический жест посвятили самолёту, который выпускался более чем 50 лет и теперь уступает место более современным воздушным судам. Впрочем, в мире ещё несколько сотен Boeing-747 находятся в строю. Больше всего грузовых.