“Королева небес”: Последний Boeing-747 символически попрощался в небе
Последний Boeing-747 нарисовал в небе корону
Церемония передачи последнего выпущенного Boeing-747 заказчику. Фото © ТАСС / John Froschauer
Последний выпущенный авиалайнер Boeing-747, покинув завод, начертил на радарах корону в знак подтверждения закреплённого за ним в обществе прозвища "Королева небес". Об этом сообщает Airlineratings.
Выполненная в воздухе корона с номерами "747", зафиксированная на авиарадарах. Фото © Airlineratings
Символический жест посвятили самолёту, который выпускался более чем 50 лет и теперь уступает место более современным воздушным судам. Впрочем, в мире ещё несколько сотен Boeing-747 находятся в строю. Больше всего грузовых.
Ранее Лайф писал, что компания Boeing передала последний экземпляр 747-й модели самолёта заказчику. Церемония передачи транслировалась на сайте производителя.