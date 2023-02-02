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2 февраля, 03:19

“Королева небес”: Последний Boeing-747 символически попрощался в небе

Последний Boeing-747 нарисовал в небе корону

<p>Церемония передачи последнего выпущенного Boeing-747 заказчику. Фото © ТАСС / John Froschauer</p>

Церемония передачи последнего выпущенного Boeing-747 заказчику. Фото © ТАСС / John Froschauer

Последний выпущенный авиалайнер Boeing-747, покинув завод, начертил на радарах корону в знак подтверждения закреплённого за ним в обществе прозвища "Королева небес". Об этом сообщает Airlineratings.

Выполненная в воздухе корона с номерами "747", зафиксированная на авиарадарах. Фото © Airlineratings

Выполненная в воздухе корона с номерами "747", зафиксированная на авиарадарах. Фото © Airlineratings

Символический жест посвятили самолёту, который выпускался более чем 50 лет и теперь уступает место более современным воздушным судам. Впрочем, в мире ещё несколько сотен Boeing-747 находятся в строю. Больше всего грузовых.

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Ранее Лайф писал, что компания Boeing передала последний экземпляр 747-й модели самолёта заказчику. Церемония передачи транслировалась на сайте производителя.

Анатолий Симоненко

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