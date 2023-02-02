Нарышкин: Россия не хочет войны до последнего украинца

Россия не хочет воевать до последнего украинца. Большая часть жителей соседней страны — нормальные люди, которые хотят мира, но стали жертвами агрессивной политики НАТО. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

"Если говорить о России, то, конечно же, мы не хотели бы вести войну до последнего украинца", — приводит РИА "Новости" его слова.

Он добавил, что Запад всё расширяет перечень и увеличивает объёмы наступательного вооружения, которое отправляет на Украину. Нарышкин объясняет это готовностью США и их союзников противостоять России, не считаясь с жизнями украинцев.

"Мы понимаем, что большая часть населения Украины — это нормальные люди, которые хотят жить мирной жизнью, но эти люди стали и заложниками, и жертвами тоталитарного киевского режима и жертвами агрессивной политики блока НАТО", — сказал директор СВР.

Он подчеркнул, что именно эта политика несёт угрозу для стабильности как внутри Европы, так и за её пределами.