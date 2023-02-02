Нарышкин: Россия не хочет войны до последнего украинца
Россия не хочет воевать до последнего украинца. Большая часть жителей соседней страны — нормальные люди, которые хотят мира, но стали жертвами агрессивной политики НАТО. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
"Если говорить о России, то, конечно же, мы не хотели бы вести войну до последнего украинца", — приводит РИА "Новости" его слова.
Он добавил, что Запад всё расширяет перечень и увеличивает объёмы наступательного вооружения, которое отправляет на Украину. Нарышкин объясняет это готовностью США и их союзников противостоять России, не считаясь с жизнями украинцев.
"Мы понимаем, что большая часть населения Украины — это нормальные люди, которые хотят жить мирной жизнью, но эти люди стали и заложниками, и жертвами тоталитарного киевского режима и жертвами агрессивной политики блока НАТО", — сказал директор СВР.
Он подчеркнул, что именно эта политика несёт угрозу для стабильности как внутри Европы, так и за её пределами.
Напомним, только на прошлой неделе США и Германия заявили о решении отправить Украине свои танки. После этого на повестке сразу появилась дискуссия о поставке Киеву самолётов. А ещё СМИ узнали, что США уже готовятся выделить Украине пакет помощи с ракетами большой дальности.
kremlin.ru