В Южно-Сахалинске стая собак напала на семью с годовалым ребёнком

В Южно-Сахалинске стая бродячих собак напала на семью с годовалым ребёнком у дома № 70 на улице Авиационной. Сообщение об этом появилось на сайте "Сахалин.онлайн".

"Стая агрессивных собак напала на моих жену с годовалым сыном и тестя. Затем предприняла попытку напасть на маленького ребёнка. Момент запечатлели на камеру. Агрессивное поведение собаки показывают неоднократно. Просим разобраться и принять меры", — пишет мужчина.

Другое нападение случилось в Луговом, при этом женщине прокусили левую руку. Это произошло на улице Дружбы между двумя пятиэтажками. По словам женщины, ей нечем было отбиваться и ей повезло, что проходивший мимо мужчина пришёл на выручку и отпугнул животных.

Также стая напугала мальчика, который спрятался за снежной горкой и кричал оттуда: "Фу! Нельзя!" Ему удалось отогнать животных, но те продолжили бегать по двору. Как рассказали astv.ru в мэрии, на Авиационной службы отлова работают постоянно. Уже было поймано пять бездомных животных. При этом, пожаловались в мэрии, местные жители сильно препятствуют этому процессу и подкармливают собак.