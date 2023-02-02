В Совфеде предложили отменить штрафы за нелегальный показ зарубежных фильмов

Отменить для кинотеатров административные наказания за показ зарубежных фильмов без прокатного удостоверения — законопроект с такой инициативой разработан Комитетом Совета Федерации по экономической политике. Предложение направлено для отзыва в Правительство РФ и помощнику президента РФ Максиму Орешкину.

"Предлагается рассмотреть предложение о моратории на привлечение к административной ответственности по статье "Осуществление проката фильма и (или) показа фильма без прокатного удостоверения на фильм" в 2023 году в целях обеспечения проката кино из недружественных стран", — приводит ТАСС цитату из пояснительной записки к законопроекту.

Сенаторы считают, что эти изменения помогут поддержать отрасль и сохранить рабочие места. Кроме того, это даст поступления налогов в бюджеты. Глава комитета пояснил, что мораторий предлагается накладывать, если нарушение "обусловлено мерами ограничительного характера в отношении российских индивидуальных предпринимателей или юридических лиц со стороны иностранных государств, государственных объединений, союзов, учреждений, совершающих в отношении РФ и её резидентов недружественные действия".

"Под недружественными действиями в законопроекте понимается фактическое прекращение исполнения или отказ от заключённого лицензионного договора о предоставлении права использования объекта авторских и смежных прав по основаниям, не связанным с нарушением российским индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом своих обязательств по такому договору", — отметил Кутепов.

Административные дела, находящиеся в производстве судей, а также не исполненные до момента вступления закона в силу постановления судов предлагается прекратить.