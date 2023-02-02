Учёные обнаружили связь между снотворными и деменцией

Некоторые снотворные повышают риск развития деменции у представителей европеоидной расы. К такому выводу пришли учёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Результаты опубликованы в Journal of Alzheimer Disease. Исследование прошли почти три тысячи пожилых людей без диагноза. Наблюдения проводились в течении девяти лет.

Как пишет издание, за период исследования у каждого пятого (20%) развился наиболее распространённый тип деменции — болезнь Альцгемейра. У европеоидов, часто пьющих таблетки для сна, на 79% выше был риск заболеть по сравнению с теми, кто таких препаратов не принимал. Среди темнокожих такого выявлено не было, да и медикаментами подобными они в целом пользовались реже.

Одной из возможных причин таких результатов учёные называют социальных различия. У тех негроидов, кто всё-таки пил лекарства для сна, статус был выше. Исследователи отметили, что для уточнения полученных данным им ещё нужно время. А пока они рекомендовали предпочесть снотворному когнитивно-поведенческую терапию, либо гормон природного происхождения мелатонин.