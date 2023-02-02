Американский обозреватель рассказал, чем выгоден США конфликт на Украине

Конфликт на Украине, спровоцированный США, нужен был Штатам, чтобы получить экономическую выгоду и рассорить Россию с Германией. Об этом заявил американский политический обозреватель Джимми Дор в программе телеведущего Fox News Такера Карлсона.

"Всё это экономические войны. Конфликт на Украине идёт из-за сжиженного природного газа и для того, чтобы убедиться, что Германия и Россия никогда не объединятся. Потому что мы боимся российских природных ресурсов и рабочей силы и мы боимся, что они объединятся с немецкими технологиями и капиталом", — заявил Дор.

Также он высказал мнение, что за взрывами на "Северных потоках" стоят именно США. Дор считает, что Штатами управляет не Байден, а военная машина, и любое появление где-нибудь американских военных — признак намерения украсть природные ресурсы.

"Это всё из-за гегемонии, империализма и экономики. И если где-то находится морской пехотинец, то это потому, что они хотят украсть природные ресурсы другой страны", — признал Дор.