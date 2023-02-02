Американский обозреватель рассказал, чем выгоден США конфликт на Украине
Обозреватель Дор: США разожгли конфликт на Украине ради продажи СПГ
Конфликт на Украине, спровоцированный США, нужен был Штатам, чтобы получить экономическую выгоду и рассорить Россию с Германией. Об этом заявил американский политический обозреватель Джимми Дор в программе телеведущего Fox News Такера Карлсона.
"Всё это экономические войны. Конфликт на Украине идёт из-за сжиженного природного газа и для того, чтобы убедиться, что Германия и Россия никогда не объединятся. Потому что мы боимся российских природных ресурсов и рабочей силы и мы боимся, что они объединятся с немецкими технологиями и капиталом", — заявил Дор.
Также он высказал мнение, что за взрывами на "Северных потоках" стоят именно США. Дор считает, что Штатами управляет не Байден, а военная машина, и любое появление где-нибудь американских военных — признак намерения украсть природные ресурсы.
"Это всё из-за гегемонии, империализма и экономики. И если где-то находится морской пехотинец, то это потому, что они хотят украсть природные ресурсы другой страны", — признал Дор.
Как писал Лайф ранее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что ЕС заменил зависимость от российского газа на зависимость от американского СПГ. Представитель Кремля также обратил внимание на то, что, как только Европа теряет на покупках СПГ миллиарды долларов, эти деньги тут же появляются в Вашингтоне.
Telegram-канал / Газпром