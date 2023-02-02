Мошенники стали звонить россиянам через WhatsApp от имени "Госуслуг"

Мошенники стали активно выдавать себя за "Госуслуги" в WhatsApp, предупредила координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева. Злоумышленники сообщают о необходимости доставить адресату корреспонденцию и уточняют, как человеку удобнее её получить, а в процессе разговора регистрируют своих жертв на финансовом маркетплейсе, оформляя на них кредит.

"Одному из наших сотрудников поступил звонок по WhatsApp от имени "Госуслуг". Звонивший сообщил, что человеку якобы пришло письмо, и поинтересовался, как будет удобнее получить корреспонденцию — в МФЦ или почтой", — поделилась опытом с РИА "Новости" Лазарева.

Сотрудник "Мошеловки" без труда догадался, что имеет дело с мошенниками, ведь специалисты "Госуслуг" ведут переписку только в личном кабинете портала и никого не обзванивают. Ему предложили продиктовать код, который должен был прийти на номер телефона. Сотрудник "Мошеловки" прекратил разговор, однако, по мнению Лазаревой, если бы беседа продолжилась и он продиктовал код (который, к слову, пришёл от финансового маркетплейса banki.ru), на него был бы оформлен кредит.

После повторного запроса кода на жертву была бы оформлена кредитная заявка в одном из банков – партнёров платформы. Затем мошенники бы удалили подтверждение заявки от имени жертвы, забрав деньги и заставив человека отдавать банку долг из своего кармана. Лазарева напомнила, что код из СМС просят озвучить лишь мошенники.