7 историй о мошенниках, случившихся в России, и от этого они бесят только больше

"С детства люблю фильмы про ограбление банков, аферистов, мошенников, и жуть как хочется поучаствовать в чём-нибудь эдаком. В старших классах проработал план взлома местного магазинчика, думал над ним не меньше месяца. Всё до мелочей, запасные варианты, запасное время, смену одежды, алиби, отвлекающий пожар через два дома, идеально вышло, но не решился и забил. За бутылкой пива рассказал как-то о своих трудах соседу. Через неделю магазин обнесли по моему плану, а сосед перестал со мной общаться", — "Подслушано".

"Решили с сестрой продать участок. У нас есть недалеко от Питера. Не были там лет пять, не до него было. Дня три назад случайно в Google Maps решил посмотреть, как там мой участок из космоса выглядит. Набираю, смотрю, а там кто-то дом построил. Вчера съездили, посмотрели и офигели! Там семья построила особняк двухэтажный. Мы к соседке (давно её знаем). Она рассказывает, мол, год назад купила этот участок семья и построила дом. Мошенники сказали, что я сижу в тюрьме, а моя сестра умерла. А продал я его якобы из-за того, что сидеть долго ещё. 90-е ещё не закончились!" — "Подслушано".

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"Не пойму никак, то ли мой брат чёртов гений, то ли последний мошенник. Суть в чём: заставили его как-то вынести мусор по дороге в институт. Он, будучи уже в лифте с мусором, вдруг вспоминает, что не взял из дома телефон и, дабы не таскаться туда-обратно с пакетом, оставляет мусор в лифте, чтобы сбегать за телефоном. Однако лифт за короткое время уехал. Вместе с мусором. Не падая духом, этот герой бежит на первый этаж, но и там лифта не оказывается. Пожав плечами, этот чудесный парень уходит на пары. Через какое-то время возвращается мой братец домой и видит, как стоит куча подъездного народа, околачиваясь у лифта, и обсуждают, кто же та свинья подлая, что оставила мусор в лифте и даже не потрудилась донести до мусорки. На что мой брат, окинув кротким взором аудиторию, жертвенно вызывается вынести мусор до бака, ему же совсем несложно — молодой ещё. Подъездные тётеньки тут же растаяли, бабушки наперебой угощают шоколадками, а парень теперь на доске подъездного почёта... Хитрожопый, блин", — "Подслушано".

"Никогда не верила в гипноз и думала, что сумею раскусить мошенника в случае чего. Не тут-то было. Подрабатываю официанткой, пришёл в обед мужчина, сделал заказ на 500 рублей, сказал, что вернётся через полчаса, дал 5000, я ему, соответственно, 4500 сдачи. Только через 15 минут до меня дошло, что денег в кассе не хватает. Он просто показал мне купюру и спрятал в карман. Лица его не помню, как это произошло, тоже. Всё как в тумане. Вот так я подарила левому мужику свою з/п за два дня", — "Подслушано".

"Приходит мне как-то в Skype сообщение от одного давнего знакомого с просьбой занять денег. Это при том, что мы не общались примерно лет восемь. Ну развод, понятно. И что-то меня пропёрло. Пишу ему, мол, сам понимаешь, мошенников много, докажи, что ты — это ты. И начинаю составлять перечень вопросов про наше общее прошлое. И я как-то даже сама не ожидала, что, несмотря на шапочность нашего знакомства, у меня с ходу набралось порядка пяти заковыристых вопросов, понять и ответить на которые смог бы либо этот знакомый, либо кто-то из общей с ним компании. Естественным ответом на мою тираду стало короткое "чёрт" и офлайн собеседника. А через пару дней, когда уже знакомый восстановил доступ и прочёл всё это, написал, что он у меня денег в долг просить не будет, потому что и сам не помнит ответы на всю ту фигню, что я у него спрашивала", — "Подслушано".

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"Моего друга как-то взломали. Некоторые додумались поверить и отправить деньги на карту взломщику. Только вот я присмотрелась к номеру карты "мошенника" и поняла, что это карта друга. Этот засранец сделал вид, что его взломали, и выудил деньги у своих же знакомых, после чего отправил грустную рассылочку с извинениями за данное происшествие. Он урод, конечно, но чёртов гений", — "Подслушано".