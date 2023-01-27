7 признаков, что ваш мужчина эмоционально не вырос и остался ребёнком

Все и так знают, что парни — это большие дети. Они что в 20, что в 60 лет готовы с энтузиазмом собирать конструктор, играться с радиоуправляемыми машинками и состязаться с приятелями. И это всё неплохо — лишь показатель, что взрослый человек умеет развлекаться и быть собой. Но некоторые кавалеры порой ведут себя слишком по-детски. Они становятся злыми, импульсивными, агрессивными мужланами, с которыми невозможно договориться. Женщинам рядом с такими личностями жить не только трудно, но и опасно. Какие признаки наблюдаются у тех мужчин, которые так и не выросли?

Мужчина подавляет и отрицает свои эмоции

Как ребёнок, убегающий в слезах с криками "Мне не больно", мужчина может упрямо делать вид, что ему всё равно и никаких эмоций он не испытывает. Правда в том, что как бы мы ни пытались спрятать чувства, они никуда не денутся. Игнорировать их — поступать как незрелый человек. Если вашему мужу или бойфренду стыдно за свои эмоции, задумайтесь, а насколько вообще по-взрослому он себя ведёт? Вдруг вы в отношениях с тем самым большим ребёнком?

Парень остро на всё реагирует

Людей с нестабильной психикой отличает определённое поведение — они остро на всё реагируют. Если ваш благоверный быстро раздражается из-за пустяков, без особых причин начинает придираться и возмущаться или склонен проявлять агрессию, "взрываясь", велика вероятность, что мужчина эмоционально так и не вырос.

Мужчина желает всегда быть в центре внимания

Если ваш муж — большой ребёнок, в компаниях постоянно пытается привлечь к себе всеобщее внимание. Фото © Shutterstock

Как маленькие дети, такие мужчины всегда и везде хотят быть центром внимания. Оказавшись среди людей, начинают шумно и вызывающе себя вести, перебивать собеседников, совершать странные или даже опасные действия. В общем, всеми силами стараются обратить на себя все взоры. В разговоре такая персона будет постоянно пытаться вас принизить — её рассказ должен казаться более значимым и важным, нежели ваш. Это тоже указывает на детское поведение мужчины.

Кавалер не любит компромиссов или не умеет к ним приходить

Согласитесь, здорово иметь рядом кавалера, который не боится открыто заявить о своих потребностях, но при этом не хочет ущемлять и любимую женщину. Из-за чего находит компромисс, устраивающий обоих. А вот если ваш партнёр — личность незрелая, он постарается любой ценой добиться своего. Для отношений такая позиция одного из влюблённых очень опасна. Потому что важна гармония в обоих сердцах, а не так, чтобы один человек вечно подстраивался под второго.

Мужчина не говорит о будущем и не строит планов

Если судить объективно, чем ещё отличаются дети от взрослых? Неумением строить планы на будущее и видеть долгосрочные перспективы. Если ваш мужчина инфантильный и эмоционально незрелый, вы заметите это сразу. Есть несколько вариантов: либо он просто подчиняется вашим планам, либо на вопросы о том, а что делать дальше, отвечает банальное "Я не знаю". Большие дети не привыкли брать ответственность на себя, потому живут настоящим.

Парень подвержен чужому влиянию

Мужчина с незрелой психикой легко ведётся на провокации и манипуляции. Фото © Shutterstock

Помните все эти дразнилки, когда вас манипуляциями пытались заставить что-то сделать? "Не дёрнешь дворовую собаку за хвост — расскажем, какой ты трус!" Во взрослом возрасте, понятное дело, забияки будут подбирать иные способы воздействия, но их манера брать на слабо останется такой же, как в детстве. И незрелый мужчина будет вновь и вновь поддаваться на провокации, лишь бы в глазах других не выглядеть трусом, тихоней, душнилой...

Мужчина часто затаивает обиды