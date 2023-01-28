10 обычных вещей, которые буквально могут вас убить, но большинство не подозревает об угрозе

"Стресс. Ваш организм едва справляется с ним, и именно поэтому его называют "тихим убийцей". Возьмём высокое кровяное давление, добавим пятичасовой сон каждый день из-за стресса, и вот последствия подкрадутся к вам гораздо раньше, чем вы думаете", — DroppedDonut.

"Невылеченные зубы. Ротовая полость, оставленная без лечения, может привести к сердечным приступам и инсультам", — Lastalmark.

"В среднем каждый год из-за депрессии погибает порядка 700 тысяч человек. Это всё, что нужно знать, чтобы не относиться к этой болезни как к "загону", — heron27.

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"Я с полной уверенностью говорю, что сигареты вас убьют. Я наблюдал, как моя мама (рак лёгких), папа (рак мочевого пузыря), оба дедушки (рак лёгких и горла), одна бабушка (рак мозга) и тётя (рак горла, но никогда не курила, с рождения жила с курильщиками) умирали медленно и мучительно. Я курил более 20 лет, бросил восемь лет назад, когда мне было ещё 30. Но у меня есть две старшие сестры, которые курят как сумасшедшие, и я, страшно это говорить, начинаю замечать реально плохие знаки, которые раньше видел у моих теперь уже умерших родственников. Если вы курите, это убьёт вас", — remesabo.

"Горе. Люди думают, что это миф, но от разбитого сердца действительно можно умереть", — Bobkathead.

"Рождение ребёнка. Как ни странно, этот процесс до сих пор опасен для рожениц. Понятное дело, намного безопаснее, чем раньше, но могут быть довольно серьёзные осложнения. Сейчас, кажется, люди уверены, что всё абсолютно безопасно", — TheOddestOfSocks.

"Женские сердечные приступы. Мы склонны чувствовать боль не в груди, а в других местах. Так что если он у нас случится, мы можем даже этого не понять", — Nicole_Harper619.

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"Инфекции мочевыводящих путей. Они могут ЛЕГКО перейти в сепсис. Моя мать дважды чуть не умерла от ИМП — у неё не было никаких симптомов, пока это не перешло в сепсис. Теперь у неё проблемы со здоровьем из-за сепсиса пятилетней давности", — criticallycrafty.

"Просто "старый добрый" грипп. Многие люди игнорируют его, думая, что это пройдёт само по себе. Но вот немного статистики: каждый год из-за него умирает от 300 до 500 тысяч человек", — PhreedomPhighter.

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