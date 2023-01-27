Снимите это немедленно, или что ни в коем случае нельзя носить женщинам после 50 лет

Есть ли какие-то правила, что не надо носить женщине после 50 лет? Каждая дама, переступившая этот порог, должна запомнить: в основе её гардероба должны лежать "зрелость" и "элегантность". К сожалению, чем ближе к пенсионному возрасту, тем чаще женщины совершенно перестают следить за собой, фигурой и выбором одежды, сливаются с серой массой. Есть, конечно, и такие экземпляры, которые, напротив, пытаются удержать молодость за хвост, ярко наряжаясь. Оба подхода совершенно неверны, уверены стилисты. Модельер Наз Маер поведал о правилах, которые позволят в возрасте 50+ оставаться красивыми и быть в тренде.

Скажите "нет" мини

Длина мини, будь то платье или юбка, на женщине за 50 смотрится неуместно, независимо от точёности фигуры. Слишком короткой одеждой дама нарочито подчёркивает, что не согласна с паспортным возрастом, пытается доказать, что она ещё ого-го. На деле же получается достаточно вульгарный образ — "Сзади пионерка, спереди пенсионерка".

Для взрослых женщин идеальная длина низа — миди. Она актуальна для брюк, платьев, юбок, прекрасно корректирует фигуру: проблемные места скроет, подчеркнёт стройность ног.

Запрет на кислотные цвета

Женщина 50+ в одежде кислотных цветов смотрится нелепо, словно стащила наряд у дочки или внучки. Фото © Shutterstock

Кислотные цвета, какими бы модными не были, уместно смотрятся лишь на детях да подростках. Взрослая женщина в ярко-розовом или неоново-жёлтом выглядит нелепо, словно стащила одежду у дочки или внучки. К тому же кислотные оттенки не добавят образу элегантности и шика. Тем, кому в 50+ всё же хочется немного яркости, модельер посоветовал обратить внимание на приглушённые "пыльные" цвета — такие освежают лук.

Осторожность при выборе анималистичных принтов

Любая расцветка из мира фауны в гардеробе зрелых женщин — антитренд. "Хищный" принт сильно удешевляет образ, и неважно, что вещь от именитого дизайнера и именно того фасона, который вам так идёт. Те, кто хочет показать свою истинную натуру, могут использовать анимал-принт в деталях или аксессуарах. Например, монохромный образ можно разбавить яркой миниатюрной сумочкой или очками с леопардовым или змеиным рисунком на оправе.

Старьё

От старья нужно избавляться, а не надеяться, что мода циклична, потому тренды вернутся. Фото © Shutterstock

Всем, а "Плюшкинам" особенно, тяжело расставаться с антитрендовой, но любимой одеждой, и с возрастом всё только усугубляется. Некоторые женщины хранят кучу старья, надеясь, что мода вернётся. Но они и знать не знают: когда будет актуален тот или иной период, тренды проявятся лишь в его стилистике, а не в возвращении старых вещей с антресолей.

Тем, кто боится покупать трендовую одежду, модельер Наз Маер рекомендовал обратить внимание на базовый гардероб. Это набор стильных вещей, которые отлично сочетаются между собой. В них вы всегда будете выглядеть элегантно. База подбирается с учётом возраста, фигуры, образа жизни — это нужно, чтобы каждый комплект был актуальным и удобным.

"Бабушкина" обувь

Распространённая ошибка взрослых женщин — выбор обуви словно с рынка или из бабушкиного сундука. Понятно, что ближе к пенсии хочется удобства во всём, а красота отходит не на второй и даже не на пятый план. Но помните, что "старушечьими" сандалями вы можете испортить самый эффектный образ. Что всегда старит и выглядит не трендово? Обувь на пробковой подошве, с перфорацией, с круглым носом.

Пробуйте актуальные, при этом не менее удобные модели — лоферы, мокасины, кроссовки, ботинки. Трендовая обувь придаст элегантному образу нотку смелости, пишет "Вечерняя Москва".