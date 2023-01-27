"Запах отвратный": Искупавшаяся в "кровавой" ванне Собчак взбудоражила подписчиков откровенными фото

Телеведущая Ксения Собчак порадовала подписчиков пикантным контентом. Она сейчас отдыхает на Алтае, где всегда мечтала побывать зимой. "Какая же у нас огромная и красивая страна ❤️❤️", — подписала журналистка снимки из чана с горячей водой, установленного на улице.

Судя по всему, в путешествии по Сибири Собчак немало времени тратит на спа-процедуры. Так, Кровавая барыня опробовала "главную туристическую экзотику" Алтая — мараловую ванну. "Тебя кормят маралом (не огонь), поят мараловой настойкой (и ты такой как из фильма "Интервью с вампиром") и моют тоже... Запах, надо сказать, отвратный", — поделилась Ксения впечатлениями.

Собчак живёт по принципу: всё, что не вредно, в жизни нужно попробовать хотя бы разок. К слову, "кровавая" ванна не пришлась ей по вкусу: "Больше ни-ни". Впрочем, фото и видео, которые она выложила, подписчикам вполне хватило для любования: "Шикарные снимки", "Дай Боже мне так в 40 лет выглядеть 🔥". Но и колкие комментарии тоже были: "Выглядит жутко. Я бы не полезла. Могла бы паническую атаку словить", "Мда, а где шпагаты как у Волочковой?.. Мне казалось, что слова "алтайская принцесса" и ванна должны были поспособствовать этому", "А завтра заголовки про месячные у Собчак в ванне 🙃".