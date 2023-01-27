5 будущих звёзд, которых уволили с работы, но именно это сделало их легендами
Фраза Черчилля "Успех — это умение двигаться от одной неудачи к другой, не теряя энтузиазма" может казаться наивной и заезженной, но это нисколько не делает её менее правдивой. И вот 5 доказательств.
Уолт Дисней
Это сейчас Disney — огромная корпорация с капитализацией больше 200 миллиардов долларов. Но когда-то её основатель Уолт Дисней и представить не мог подобного. В 1920-х художника пару раз увольняли из газеты The Kansas City Star из-за того, что ему, видите ли, недоставало столь необходимой креативности.
Стив Джобс
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Стив Джобс — человек, благодаря которому гаджеты, на которых вы читаете эту подборку, выглядят именно так, а не иначе. Но мало кто знает, что однажды, в 1976 году, Джобса уволили из Apple, компании, у истоков которой он стоял. Но время расставило всё на места. В 1997-м Стив вернулся, чтобы сделать из дышащей на ладан конторы IT-корпорацию.
Элвис Пресли
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Сейчас для всего мира Элвис — это звезда, небожитель. Но даже когда он начал зарабатывать на своём голосе, к нему всё ещё относились как к обычному исполнителю. Всего через пять недель после начала работы в Государственном театре Лоу короля рок-н-ролла уволили из-за серьёзного спора с коллегой. Есть слухи, что начал перепалку именно коллега. Всё из-за девушки, которой Элвис понравился больше, чем оппонент.
Хью Джекман
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До того как стать одним из самых знаменитых актёров современности, Хью Джекману не раз приходилось испытывать на себе все превратности судьбы. Когда будущий актёр работал в продуктовом магазине, он так много общался с покупателями, что менеджер его уволил. Но врождённое обаяние, которое притягивало клиентов к нему, помогло и в дальнейшей карьере. Уже через несколько лет Джекман получил свою первую роль, а затем ещё одну, и ещё...
Леди Гага
Кто в середине двухтысячных мог подумать, что Леди Гага станет одной из величайших артисток современности? Уж точно не продюсеры её лейбла Def Jam Records. Когда Гага прислала демоверсию одной из своих песен, они решили завершить сотрудничество. Очень зря. Уже в 2009 году певица взорвала танцполы своим синглом Just Dance.
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