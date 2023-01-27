5 будущих звёзд, которых уволили с работы, но именно это сделало их легендами

Уолт Дисней

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Это сейчас Disney — огромная корпорация с капитализацией больше 200 миллиардов долларов. Но когда-то её основатель Уолт Дисней и представить не мог подобного. В 1920-х художника пару раз увольняли из газеты The Kansas City Star из-за того, что ему, видите ли, недоставало столь необходимой креативности.

Стив Джобс

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Стив Джобс — человек, благодаря которому гаджеты, на которых вы читаете эту подборку, выглядят именно так, а не иначе. Но мало кто знает, что однажды, в 1976 году, Джобса уволили из Apple, компании, у истоков которой он стоял. Но время расставило всё на места. В 1997-м Стив вернулся, чтобы сделать из дышащей на ладан конторы IT-корпорацию.

Элвис Пресли

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Сейчас для всего мира Элвис — это звезда, небожитель. Но даже когда он начал зарабатывать на своём голосе, к нему всё ещё относились как к обычному исполнителю. Всего через пять недель после начала работы в Государственном театре Лоу короля рок-н-ролла уволили из-за серьёзного спора с коллегой. Есть слухи, что начал перепалку именно коллега. Всё из-за девушки, которой Элвис понравился больше, чем оппонент.

Хью Джекман

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До того как стать одним из самых знаменитых актёров современности, Хью Джекману не раз приходилось испытывать на себе все превратности судьбы. Когда будущий актёр работал в продуктовом магазине, он так много общался с покупателями, что менеджер его уволил. Но врождённое обаяние, которое притягивало клиентов к нему, помогло и в дальнейшей карьере. Уже через несколько лет Джекман получил свою первую роль, а затем ещё одну, и ещё...

Леди Гага

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