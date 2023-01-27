10 редких фото, как проходит лечение животных, и это не может не удивить
Часто ли вы видели, как проходят визиты животных в больницу? Причём не наших обычных питомцев, а совушек там, белок? Собрали 10 кадров, которые удовлетворят любопытство.
"Никак не могу забыть факт, что, для того чтобы взвесить совушек, из заворачивают как шаурму", — child-of-old-gods.
Фото © Reddit / child-of-old-gods
"Крысе делают томографию", — Bubbles4488.
Фото © Reddit / Bubbles4488
"Беременной летучей мыши делают УЗИ", — CopyX.
Фото © Reddit / CopyX
"Когда поняла, что беременна", — OMMOPOWER.
Фото © Reddit / OMMOPOWER
"Просто дикобраз, которому делают УЗИ", — SpiralFett.
Фото © Reddit / SpiralFett
"Я сделала компьютерную томографию коале!" — Roentgenographer.
Фото © Reddit / Roentgenographer
"Будущая мама пришла на УЗИ", — vernazza.
Фото © Reddit / vernazza
"Льва готовят к компьютерной томографии. Фотографию послали из ветеринарной больницы, где я раньше работал", — wine_n_mrbean.
Фото © Reddit / wine_n_mrbean
"Такая вся из себя, сходила на коготочки перед УЗИ... Восемь котят на подходе", — camfoss1995.
Фото © Reddit / camfoss1995
"То, каким способом черепашке делают томографию, — просто очаровательно", — gretchen8642.
Фото © Reddit / gretchen8642
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Reddit / vernazza, child-of-old-gods