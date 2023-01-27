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27 января, 14:10

10 редких фото, как проходит лечение животных, и это не может не удивить

Часто ли вы видели, как проходят визиты животных в больницу? Причём не наших обычных питомцев, а совушек там, белок? Собрали 10 кадров, которые удовлетворят любопытство.

"Никак не могу забыть факт, что, для того чтобы взвесить совушек, из заворачивают как шаурму", — child-of-old-gods.

Фото © Reddit / child-of-old-gods

Фото © Reddit / child-of-old-gods

"Крысе делают томографию", — Bubbles4488.

Фото © Reddit / Bubbles4488

Фото © Reddit / Bubbles4488

"Беременной летучей мыши делают УЗИ", — CopyX.

Фото © Reddit / CopyX

Фото © Reddit / CopyX

"Когда поняла, что беременна", — OMMOPOWER.

Фото © Reddit / OMMOPOWER

Фото © Reddit / OMMOPOWER

"Просто дикобраз, которому делают УЗИ", — SpiralFett.

Фото © Reddit / SpiralFett

Фото © Reddit / SpiralFett

"Я сделала компьютерную томографию коале!" Roentgenographer.

Фото © Reddit / Roentgenographer

Фото © Reddit / Roentgenographer

"Будущая мама пришла на УЗИ", — vernazza.

Фото © Reddit / vernazza

Фото © Reddit / vernazza

"Льва готовят к компьютерной томографии. Фотографию послали из ветеринарной больницы, где я раньше работал", — wine_n_mrbean.

Фото © Reddit / wine_n_mrbean

Фото © Reddit / wine_n_mrbean

"Такая вся из себя, сходила на коготочки перед УЗИ... Восемь котят на подходе", — camfoss1995.

Фото © Reddit / camfoss1995

Фото © Reddit / camfoss1995

"То, каким способом черепашке делают томографию, — просто очаровательно", — gretchen8642.

Фото © Reddit / gretchen8642

Фото © Reddit / gretchen8642

10 кадров из ветеринарки, после которых каждый пожалеет, что не родился питомцем

10 кадров из ветеринарки, после которых каждый пожалеет, что не родился питомцем

Обложка ©

Reddit / vernazza, child-of-old-gods

Сергей Трофимов

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