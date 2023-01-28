Топ-6 тем, которые нельзя обсуждать даже с самыми близкими друзьями
Если не хотите испортить беседу, лучше не обсуждайте некоторые проблемы. Не спорим, иногда очень хочется пожаловаться и поныть, но так вы рискуете лишить всех хорошего настроения.
Друзья — одни из самых близких людей. С ними хочется посмеяться, поделиться горем и радостью. Но даже в самых задушевных беседах стоит избегать определённых тем. И не потому, что делиться какими-то своими тайнами некрасиво. Обсуждая определённые проблемы, можно испортить всю дружескую посиделку — устроить спор или нарваться на неожиданное осуждение. Поэтому запомните эти простые табу.
6. Не говорите о достижениях
Хвастовство до хорошего не доводит. И даже если вам кажется, что людей перед собой вы отлично знаете, всё равно не стоит делиться с ними рассказами о своих достижениях. У всех разные ситуации в жизни, на работе или с партнёром. Если у вас на данный момент всё хорошо, не факт, что у собеседника тоже. Знаете фразу о том, что счастье любит тишину? Порой даже с приятелями его лучше не обсуждать.
5. Молчите о доходах
Если не хотите дружескую беседу превратить в открытый конфликт и спор, не начинайте рассказывать о проблемах с деньгами. Фото © Unsplash
Такое же правило касается и финансов. Деньги всегда были и будут камнем преткновения, из-за них люди не просто ссорятся, а конфликтуют годами. Хотите, чтобы вечер прошёл удачно? Тогда не затрагивайте тему зарплаты, не разводите сплетен по поводу того, кто и сколько платит по кредитам, на что живёт, как выросли цены. В целом все всегда в курсе ситуации, поэтому не провоцируйте грусть или стресс у друзей.
4. Обходите тему мести
Если вдруг есть человек, который как-то оказался в личном списке врагов и вы хотите добродушно поделиться с друзьями планом мести ему, не стоит этого делать. Во-первых, не все могут поддержать вашу идею как-то навредить другому. А сталкиваться с осуждением от близких не всегда приятно. Во-вторых, есть вероятность, что тот, кому вы собираетесь мстить, — друг или приятель одного из ваших знакомых. Конечно, ему передадут всю услышанную информацию. В-третьих, собеседники в целом могут изменить о вас мнение, узнав о такой кровожадности.
3. Не рассказывайте об изменах
Очень щепетильная и личная тема, касающаяся только вас и партнёра. Не хвастайтесь походами налево, не осуждайте прямо тех, кто иногда таким балуется. Эту проблему вообще не стоит поднимать в дружеском диалоге, потому как есть высокий риск спровоцировать конфликт. Он может быть как открытым, когда вам прямо выскажут своё мнение, так и закрытым, когда человек сделает выводы и просто исчезнет из вашего круга общения.
2. Не начинайте дискуссий о политике
Чаще всего разговоры о политике превращаются в дебаты и открытые споры. Лучше избегать этой темы в беседах с друзьями. Фото © Freepik
О вкусах не спорят. Нет никакого смысла начинать дискутировать на тему политики, потому как, скорее всего, к общему мнению никто не придёт. Часто из такого обсуждения вспыхивают конфликты даже среди друзей. Особенно опасно говорить о политике, если вы знаете о взрывном характере некоторых собеседников.
1. Не жалуйтесь на болячки
Всем знакомо это противное состояние, во время которого язык так и чешется рассказать, что у вас болит, как вы страдаете. Но лучше всё-таки оставить подробности при себе. Конечно, из вежливости друзья выслушают, но мало кому интересно, какая температура у вас была и что за рекомендации по лечению дал врач. Люди, которые действительно переживают, всегда спрашивают о таком самостоятельно и первыми. В общем разговоре с друзьями затрагивать тему болячек и вашего скверного состояния — зря сотрясать воздух. Нужна помощь? Скажите об этом прямо, а не кидайте намёки. Да и некоторые могут принять подобные разговоры за нытьё.
Freepik