Топ-6 тем, которые нельзя обсуждать даже с самыми близкими друзьями

Друзья — одни из самых близких людей. С ними хочется посмеяться, поделиться горем и радостью. Но даже в самых задушевных беседах стоит избегать определённых тем. И не потому, что делиться какими-то своими тайнами некрасиво. Обсуждая определённые проблемы, можно испортить всю дружескую посиделку — устроить спор или нарваться на неожиданное осуждение. Поэтому запомните эти простые табу.

6. Не говорите о достижениях

Хвастовство до хорошего не доводит. И даже если вам кажется, что людей перед собой вы отлично знаете, всё равно не стоит делиться с ними рассказами о своих достижениях. У всех разные ситуации в жизни, на работе или с партнёром. Если у вас на данный момент всё хорошо, не факт, что у собеседника тоже. Знаете фразу о том, что счастье любит тишину? Порой даже с приятелями его лучше не обсуждать.

5. Молчите о доходах

Если не хотите дружескую беседу превратить в открытый конфликт и спор, не начинайте рассказывать о проблемах с деньгами. Фото © Unsplash

Такое же правило касается и финансов. Деньги всегда были и будут камнем преткновения, из-за них люди не просто ссорятся, а конфликтуют годами. Хотите, чтобы вечер прошёл удачно? Тогда не затрагивайте тему зарплаты, не разводите сплетен по поводу того, кто и сколько платит по кредитам, на что живёт, как выросли цены. В целом все всегда в курсе ситуации, поэтому не провоцируйте грусть или стресс у друзей.

4. Обходите тему мести

Если вдруг есть человек, который как-то оказался в личном списке врагов и вы хотите добродушно поделиться с друзьями планом мести ему, не стоит этого делать. Во-первых, не все могут поддержать вашу идею как-то навредить другому. А сталкиваться с осуждением от близких не всегда приятно. Во-вторых, есть вероятность, что тот, кому вы собираетесь мстить, — друг или приятель одного из ваших знакомых. Конечно, ему передадут всю услышанную информацию. В-третьих, собеседники в целом могут изменить о вас мнение, узнав о такой кровожадности.

3. Не рассказывайте об изменах

Очень щепетильная и личная тема, касающаяся только вас и партнёра. Не хвастайтесь походами налево, не осуждайте прямо тех, кто иногда таким балуется. Эту проблему вообще не стоит поднимать в дружеском диалоге, потому как есть высокий риск спровоцировать конфликт. Он может быть как открытым, когда вам прямо выскажут своё мнение, так и закрытым, когда человек сделает выводы и просто исчезнет из вашего круга общения.

2. Не начинайте дискуссий о политике

Чаще всего разговоры о политике превращаются в дебаты и открытые споры. Лучше избегать этой темы в беседах с друзьями. Фото © Freepik

О вкусах не спорят. Нет никакого смысла начинать дискутировать на тему политики, потому как, скорее всего, к общему мнению никто не придёт. Часто из такого обсуждения вспыхивают конфликты даже среди друзей. Особенно опасно говорить о политике, если вы знаете о взрывном характере некоторых собеседников.

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