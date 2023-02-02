Житель Сахалина украл велосипед ради его продажи плачущему ребёнку

В Южно-Сахалинске 41-летний мужчина похитил велосипед на лестничной площадке и продал его мальчику. Ребёнок до этого потерял самокат и был расстроен до слёз. Злоумышленник выручил за чужой транспорт стоимостью 15 тысяч рублей куда меньше — всего 2 тысячи. Теперь он обвиняется в краже с причинением значительного ущерба.

"Мужчина, зная, что на лестничной площадке в подъезде его дома часто оставляют велосипед, пообещал ребёнку продать его недорого. А после фигурант отправился по своим делам. Спустя некоторое время, обвиняемого на улице встретил мальчик, которому он пообещал продать двухколёсное транспортное средство", — говорится в сообщении УМВД РФ по Сахалинской области.

Мужчина вместе с ребёнком пошёл к дому, где находился чужой велосипед и, убедившись, что его никто не видит, выкрал транспорт. После торга он получил за велосипед 1700 рублей. Ущерб настоящим хозяевам оценили в 15 тысяч рублей. Уголовное дело будет рассмотрено в суде.