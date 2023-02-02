В израильской армии назвали цель ночного авиаудара по сектору Газа

Армия обороны Израиля этой ночью нанесла удар по объекту, принадлежащему палестинскому движению ХАМАС. Он связан с производством оружия. Об этом заявили в пресс-службе ЦАХАЛ.

"Истребители ЦАХАЛа нанесли удары по производственному объекту по выработке химического сырья, а также по объекту по производству оружия, принадлежащему террористической организации ХАМАС", — уточнили там.