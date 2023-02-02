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2 февраля, 03:01

В израильской армии назвали цель ночного авиаудара по сектору Газа

Израиль нанёс авиаудар по объекту ХАМАС, связанному с производством оружия

Армия обороны Израиля этой ночью нанесла удар по объекту, принадлежащему палестинскому движению ХАМАС. Он связан с производством оружия. Об этом заявили в пресс-службе ЦАХАЛ.

"Истребители ЦАХАЛа нанесли удары по производственному объекту по выработке химического сырья, а также по объекту по производству оружия, принадлежащему террористической организации ХАМАС", — уточнили там.

В израильской армии добавили, что это стало ответом на вчерашний пуск ракеты из сектора Газа. В ЦАХАЛ заявили, что ХАМАС ответственно за "всю террористическую деятельность", исходящую оттуда.

А в конце января в Восточном Иерусалиме было совершено два теракта. В синагоге погибло семь человек, преступник был ликвидированк. А ещё 13-летний подросток ранил двух горожан во время стрельбы. Власти объявили об усилении мер безопасности внутри страны.

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ТАСС \ AP \ Ariel Schalit

Андрей Григорьев

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