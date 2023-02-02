В израильской армии назвали цель ночного авиаудара по сектору Газа
Израиль нанёс авиаудар по объекту ХАМАС, связанному с производством оружия
Армия обороны Израиля этой ночью нанесла удар по объекту, принадлежащему палестинскому движению ХАМАС. Он связан с производством оружия. Об этом заявили в пресс-службе ЦАХАЛ.
"Истребители ЦАХАЛа нанесли удары по производственному объекту по выработке химического сырья, а также по объекту по производству оружия, принадлежащему террористической организации ХАМАС", — уточнили там.
В израильской армии добавили, что это стало ответом на вчерашний пуск ракеты из сектора Газа. В ЦАХАЛ заявили, что ХАМАС ответственно за "всю террористическую деятельность", исходящую оттуда.
А в конце января в Восточном Иерусалиме было совершено два теракта. В синагоге погибло семь человек, преступник был ликвидированк. А ещё 13-летний подросток ранил двух горожан во время стрельбы. Власти объявили об усилении мер безопасности внутри страны.
ТАСС \ AP \ Ariel Schalit