В автосалонах не осталось ещё одной модели Lada

В российских автосалонах закончились автомобили марки Lada Vesta. Представители отрасли заявили, что следующие поставки ожидаются только в марте-апреле этого года.

"Автомобилей Lada Vesta в целом в дилерских центрах не осталось. Однако не исключаем, что в некоторых автосалонах могут быть единичные экземпляры", — сообщили РИА "Новости" в ассоциации "Российские автомобильные дилеры".

В продажу Lada Vesta активно поступали весной прошлого года. Последние же партии были отгружены в июне 2022-го, рассказали в официальном дилерском центре бренда. Через месяц в том конкретном автосалоне было распродано.

"По поводу выхода обновленной версии Lada Vesta, по заверению АО "АвтоВАЗ", выход на рынок ожидается в марте-апреле 2023 года", — сообщил источник агентства.