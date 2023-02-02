В автосалонах не осталось ещё одной модели Lada
Дилеры сообщили, что в автосалонах России закончились Lada Vesta
В российских автосалонах закончились автомобили марки Lada Vesta. Представители отрасли заявили, что следующие поставки ожидаются только в марте-апреле этого года.
"Автомобилей Lada Vesta в целом в дилерских центрах не осталось. Однако не исключаем, что в некоторых автосалонах могут быть единичные экземпляры", — сообщили РИА "Новости" в ассоциации "Российские автомобильные дилеры".
В продажу Lada Vesta активно поступали весной прошлого года. Последние же партии были отгружены в июне 2022-го, рассказали в официальном дилерском центре бренда. Через месяц в том конкретном автосалоне было распродано.
"По поводу выхода обновленной версии Lada Vesta, по заверению АО "АвтоВАЗ", выход на рынок ожидается в марте-апреле 2023 года", — сообщил источник агентства.
Таким образом, это уже вторая модель Lada, которой не осталось в дилерских центрах. Ранее закончились автомобили Lada X-Ray, но те уже навсегда: компания отказались от их производства из-за слишком большой доли импортных компонентов. А недавно "АвтоВАЗ" уточнил сроки выпуска кроссовера на базе Vesta.
Агентство городских новостей "Москва" / Денис Воронин