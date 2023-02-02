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2 февраля, 04:09

Рогов рассказал, как в Запорожской области находят тайники с оружием

Рогов: В Запорожской области жители помогают обнаруживать тайники с оружием

В Запорожской области большинство тайников с оружием и боеприпасами обнаруживают благодаря помощи местных жителей. Их содействие помогает повышать уровень безопасности в регионе. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"У нас в области, по сути, стало основной новостью выявление схронов с оружием, боеприпасами и взрывчаткой. Но местные жители всё активнее включаются в работу, прекрасно понимая, что их безопасность зависит от качественной работы российских силовых структур", — цитирует ТАСС Рогова.

Около трёх четвертей схронов было выявлено по сигналам бдительных граждан. Если они видят подозрительные моменты или узнают что-то из частных разговоров, они сообщают об этом, рассказал Рогов.

"Благодаря этому уровень безопасности повышается", — подчеркнул он.

Землянку с противотанковыми ракетами ВСУ нашли и подорвали в Запорожской области

Землянку с противотанковыми ракетами ВСУ нашли и подорвали в Запорожской области

Ранее Лайф писал, что в Запорожской области обнаружен тайник со взрывчаткой и противотанковыми минами. Также там было три механических запала и девять килограммов тротила.

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Telegram / ГУВД по Запорожской области

Арина Родионова

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