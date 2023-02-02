Матвиенко назвала "ключевой фактор мощи России"

Главный фактор мощи России — единство её народа, его способность противостоять угрозам. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Если Запад рассчитывал на конфликт поколений, на рознь народов нашей многонациональной страны, то он просчитался. В стране нет никаких признаков, тенденций к расшатыванию. Это — наше огромное преимущество, ключевой фактор мощи России", — написала она в своём блоге на сайте Совфеда.

Спикер призвала делать в России и дальше всё для консолидации общества и упрочения единства. Она добавила, что "дух Сталинграда и сегодня с нами". Упомянув Украину, парламентарий отметила, что Россия борется не с народом соседней страны, а с "киевским режимом, превратившим территорию своей страны в военный плацдарм НАТО". Матвиенко подчеркнула, что Запад сделал там ставку на русофобию и нацистов, которыми движет ненависть к России.

Обращение Матвиенко посвящено 80-летию победы Красной армии в Сталинградской битве. Спикер выразила уверенность, что историческое значение этого события не только не меркнет, а раскрывается всё полнее, глубже.