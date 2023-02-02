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2 февраля, 04:20

Матвиенко назвала "ключевой фактор мощи России"

Матвиенко заявила, что расчёт Запада на конфликт поколений провалился, Россия едина

Главный фактор мощи России — единство её народа, его способность противостоять угрозам. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Если Запад рассчитывал на конфликт поколений, на рознь народов нашей многонациональной страны, то он просчитался. В стране нет никаких признаков, тенденций к расшатыванию. Это — наше огромное преимущество, ключевой фактор мощи России", — написала она в своём блоге на сайте Совфеда.

Спикер призвала делать в России и дальше всё для консолидации общества и упрочения единства. Она добавила, что "дух Сталинграда и сегодня с нами". Упомянув Украину, парламентарий отметила, что Россия борется не с народом соседней страны, а с "киевским режимом, превратившим территорию своей страны в военный плацдарм НАТО". Матвиенко подчеркнула, что Запад сделал там ставку на русофобию и нацистов, которыми движет ненависть к России.

Обращение Матвиенко посвящено 80-летию победы Красной армии в Сталинградской битве. Спикер выразила уверенность, что историческое значение этого события не только не меркнет, а раскрывается всё полнее, глубже.

Матвиенко: Россия не должна скатываться в изоляцию

Матвиенко: Россия не должна скатываться в изоляцию

Лайф рассказывал, что ранее Матвиенко поделилась воспоминаниями о том, как её мама спасла от гибели еврейскую семью в годы Великой Отечественной войны.

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kremlin.ru

Андрей Григорьев

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