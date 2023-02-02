При тушении заброшенного вагончика в Биробиджане нашли тела трёх погибших
Прибыв на место пожара по сообщению о горящем заброшенном вагончике в Биробиджане, пожарные обнаружили там три сгоревших тела. В УМЧС по Еврейской автономной области сообщили, что обстоятельства гибели этих людей пока не ясны.
"После локализации пламени огнеборцами внутри помещения были найдены три человека без признаков жизни", — сообщает областное УМЧС.
В ведомстве рассказали РИА "Новости", что пока не установлено, были ли эти люди живы до пожара. От их тел почти ничего не осталось.
"Просто стоит вагон — ни печки, ни электричества. Горит, ну, как "заброшки"... Вообще были ли они живые до того — никто сейчас не знает", — рассказали в пресс-службе.
Ранее Лайф писал, что под Иркутском в сгоревшем доме нашли тела подростков 2009 и 2013 года рождения. Семья на учёте в органах социальной защиты не состояла. Дети находились в доме ночью одни, с их родными работают психологи.