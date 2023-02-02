При тушении заброшенного вагончика в Биробиджане нашли тела трёх погибших

Прибыв на место пожара по сообщению о горящем заброшенном вагончике в Биробиджане, пожарные обнаружили там три сгоревших тела. В УМЧС по Еврейской автономной области сообщили, что обстоятельства гибели этих людей пока не ясны.

"После локализации пламени огнеборцами внутри помещения были найдены три человека без признаков жизни", — сообщает областное УМЧС.

В ведомстве рассказали РИА "Новости", что пока не установлено, были ли эти люди живы до пожара. От их тел почти ничего не осталось.

"Просто стоит вагон — ни печки, ни электричества. Горит, ну, как "заброшки"... Вообще были ли они живые до того — никто сейчас не знает", — рассказали в пресс-службе.