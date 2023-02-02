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2 февраля, 12:46

Банк Англии поднял ключевую ставку до максимума с 2008 года

Банк Англии повысил ключевую ставку до 4% годовых

Банк Англии по итогам первого заседания этого года, которое состоялось в среду, повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов. Она выросла с 3,5% годовых до 4%, в соответствии с ожиданиями аналитиков.

"Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии (Monetary Policy Committee) большинством голосов (7 против 2) проголосовал за повышение банковской ставки на 0,5 процентного пункта, до 4,0%. Два члена предпочли сохранить банковскую ставку на уровне 3,5%", — сообщает регулятор.

По информации аналитиков компании MarketWatch, ставка была поднята по итогам десятого заседания подряд и достигла максимума с 2008 года.

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Также накануне сообщалось, что Федеральная резервная система США повысила процентную ставку на 0,25%. За 2022 год ФРС поднимала ставку семь раз.

Обложка ©

ТАСС / AP / Frank Augstein

Ирина Фальке

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