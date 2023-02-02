"Сепсис остаётся проблемой": СМИ узнали об изменениях в состоянии Костомарова

Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, который уже почти месяц находится в больнице, остаётся стабильным, но фигурист по-прежнему испытывает проблемы с кровообращением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.