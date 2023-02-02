"Сепсис остаётся проблемой": СМИ узнали об изменениях в состоянии Костомарова
У фигуриста Романа Костомарова остаются проблемы с кровообращением
Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, который уже почти месяц находится в больнице, остаётся стабильным, но фигурист по-прежнему испытывает проблемы с кровообращением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
"Наблюдаются проблемы с кровообращением. Сепсис по-прежнему остаётся проблемой", — цитирует агентство свой источник.
Напомним, 45-летний Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в начале января, его одновременно подключили и к ИВЛ, и к ЭКМО. Положительную динамику в состоянии спортсмена врачи начали отмечать 17 января, а 24 января стало известно, что олимпийский чемпион пришёл в себя и уже может понемногу общаться. Недавно СМИ напугали поклонников сообщением о том, что Костомарову могут ампутировать пальцы на руках и ногах, однако тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что у неё нет такой информации.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев