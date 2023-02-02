В Берлине допустили причастность Запада к взрывам на "Северных потоках"
Times: В Германии допустили причастность одной из стран Запада к взрывам на "Северных потоках"
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Взрыв на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" могла совершить одна из западных стран, чтобы в последующем обвинить в данном преступлении Москву. К такому выводу пришли исследователи Германии, передаёт газета The Times, ссылаясь на источники.
По данным издания, в диверсиях подозревают три страны: Соединённые Штаты Америки, Великобританию, а также и саму Россию. При этом, как говорится, немецкие исследователи не далеко продвинулись в изучении этой аварии.
"Однако Times полагает, что они остаются открыты для теорий о том, что западное государство произвело взрывы с целью обвинить в этом Россию", — пишет газета.
Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд признала, что в США довольны взрывами на "Северных потоках", по причине которых газопроводы стали не более чем грудой металла "на морском дне". Диверсии были совершены в конце сентября прошлого года. Российская разведка обнаружила в атаке на газопроводы западный след. Глава МИД РФ Сергей Лавров счёл такое признание забавным.