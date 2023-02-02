В Берлине допустили причастность Запада к взрывам на "Северных потоках"

Взрыв на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" могла совершить одна из западных стран, чтобы в последующем обвинить в данном преступлении Москву. К такому выводу пришли исследователи Германии, передаёт газета The Times, ссылаясь на источники.

По данным издания, в диверсиях подозревают три страны: Соединённые Штаты Америки, Великобританию, а также и саму Россию. При этом, как говорится, немецкие исследователи не далеко продвинулись в изучении этой аварии.

"Однако Times полагает, что они остаются открыты для теорий о том, что западное государство произвело взрывы с целью обвинить в этом Россию", — пишет газета.