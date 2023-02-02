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2 февраля, 13:49

Зуд в паху оказался симптомом неизлечимой болезни

Врач Щербакова назвала зуд в паху и частые мочеиспускания симптомами диабета

Зуд в паху и участившиеся мочеиспускания могут быть предвестниками сахарного диабета второго типа, поэтому нужно срочно сдать анализы. Об этом рассказала эндокринолог Лариса Щербакова в беседе с News.ru.

"Жажда, частые мочеиспускания, зуд в паховой области, так как при достижении определённого порога в крови глюкоза начинает выделяться с мочой, раздражая кожу паховой области, увеличение или снижение массы тела, снижение иммунитета, склонность к воспалительным и грибковым заболеваниям говорят о необходимости срочно сдать кровь на сахар", — уточнила она.

Если уровень сахара в крови увеличился незначительно, то достаточно соблюдать диету, контролировать потребление углеводов, исключить сладкое и заняться спортом, объяснила врач. При необходимости пациенту также пропишут сахароснижающие препараты. Щербакова отметила, что сегодня диабет не является приговором. Несмотря на то, что полностью излечиться от недуга нельзя, больные вполне могут вести обычную жизнь при исполнении предписаний врачей.

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Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин предупредил, что частое употребление безалкогольного пива грозит появлением диабета второго типа. В напитке содержится очень много простых углеводов, которые в кратчайшие сроки наполняют организм энергией и вызывают скачок глюкозы в крови.

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Татьяна Миссуми
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