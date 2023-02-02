Зуд в паху оказался симптомом неизлечимой болезни

Зуд в паху и участившиеся мочеиспускания могут быть предвестниками сахарного диабета второго типа, поэтому нужно срочно сдать анализы. Об этом рассказала эндокринолог Лариса Щербакова в беседе с News.ru.

"Жажда, частые мочеиспускания, зуд в паховой области, так как при достижении определённого порога в крови глюкоза начинает выделяться с мочой, раздражая кожу паховой области, увеличение или снижение массы тела, снижение иммунитета, склонность к воспалительным и грибковым заболеваниям говорят о необходимости срочно сдать кровь на сахар", — уточнила она.

Если уровень сахара в крови увеличился незначительно, то достаточно соблюдать диету, контролировать потребление углеводов, исключить сладкое и заняться спортом, объяснила врач. При необходимости пациенту также пропишут сахароснижающие препараты. Щербакова отметила, что сегодня диабет не является приговором. Несмотря на то, что полностью излечиться от недуга нельзя, больные вполне могут вести обычную жизнь при исполнении предписаний врачей.