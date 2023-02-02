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2 февраля, 13:44

Суд в Москве заключил под стражу россиянина, подозреваемого в госизмене

Лефортовский суд Москвы заключил под стражу россиянина, подозреваемого в государственной измене.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Пешкова С.Н. меры пресечения в виде заключения под стражу", сообщили ТАСС в суде.

Речь идёт о статье 275 УК РФ (государственная измена), наказание по которой предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы. Содержание дела неизвестно из-за наложенного на него грифа "совершенно секретно".

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Лайф писал о подозреваемом в государственной измене россиянине, которого задержали за попытку примкнуть к ВСУ. Он был арестован при попытке выезда на Украину.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Матвей Константинов
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