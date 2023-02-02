Суд в Москве заключил под стражу россиянина, подозреваемого в госизмене

Лефортовский суд Москвы заключил под стражу россиянина, подозреваемого в государственной измене.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Пешкова С.Н. меры пресечения в виде заключения под стражу", — сообщили ТАСС в суде.

Речь идёт о статье 275 УК РФ (государственная измена), наказание по которой предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы. Содержание дела неизвестно из-за наложенного на него грифа "совершенно секретно".