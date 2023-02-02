Еврокомиссия создала организацию с целью затаскать Россию по судам

Еврокомиссия создаёт Центр преследования за преступления и агрессию на Украине, целью которого будет судебное сопровождение исков против России в международных судах. Об этом объявила в четверг Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве.

По её словам, сбором доказательств для будущих исков уже занимаются европейские и украинские прокуроры.

"В качестве первого шага я рада объявить о создании Международного центра преследования за преступление агрессии на Украине. Этот центр будет координировать сбор доказательств", — уточнила фон дер Ляйен.