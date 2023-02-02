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Регион
Опубликовано 2 февраля 2023, 13:32
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Еврокомиссия создала организацию с целью затаскать Россию по судам

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о создании Центра преследования за преступления на Украине

Еврокомиссия создаёт Центр преследования за преступления и агрессию на Украине, целью которого будет судебное сопровождение исков против России в международных судах. Об этом объявила в четверг Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве.

По её словам, сбором доказательств для будущих исков уже занимаются европейские и украинские прокуроры.

"В качестве первого шага я рада объявить о создании Международного центра преследования за преступление агрессии на Украине. Этот центр будет координировать сбор доказательств", — уточнила фон дер Ляйен.

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Ранее Лайф писал, что Украина собралась заочно судить 55 депутатов Госдумы РФ "за посягательство на территориальную целостность" страны. Так, в суд направлены обвинительные акты против российских депутатов, среди них Николай Валуев, Мария Бутина, Вячеслав Володин, Михаил Авдеев, Ольга Алимова, Сергей Бурлаков и другие. В свою очередь Лефортовский суд Москвы заочно арестовал министра по делам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирину Верещук, а также первого замглавы МИД Незалежной Эмине Джапарову. Украинские политики проходят по статье 280.2 УК РФ и обвиняются в нарушении территориальной целостности России.

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Марина Калегина
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