Еврокомиссия создала организацию с целью затаскать Россию по судам
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о создании Центра преследования за преступления на Украине
Еврокомиссия создаёт Центр преследования за преступления и агрессию на Украине, целью которого будет судебное сопровождение исков против России в международных судах. Об этом объявила в четверг Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве.
По её словам, сбором доказательств для будущих исков уже занимаются европейские и украинские прокуроры.
"В качестве первого шага я рада объявить о создании Международного центра преследования за преступление агрессии на Украине. Этот центр будет координировать сбор доказательств", — уточнила фон дер Ляйен.
Ранее Лайф писал, что Украина собралась заочно судить 55 депутатов Госдумы РФ "за посягательство на территориальную целостность" страны. Так, в суд направлены обвинительные акты против российских депутатов, среди них Николай Валуев, Мария Бутина, Вячеслав Володин, Михаил Авдеев, Ольга Алимова, Сергей Бурлаков и другие. В свою очередь Лефортовский суд Москвы заочно арестовал министра по делам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирину Верещук, а также первого замглавы МИД Незалежной Эмине Джапарову. Украинские политики проходят по статье 280.2 УК РФ и обвиняются в нарушении территориальной целостности России.
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